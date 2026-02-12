総務省が発表した2025年家計調査で、ラーメン支出額日本一に輝いた山形市。その支出額は、1世帯あたり2万5102円と過去最高額を更新。2位の新潟市に6000円以上も差をつけ、見事4連覇を達成した。【映像】山形が誇る「冷やしラーメン」（実際の映像）山形ラーメンといえば、代表的なのは醤油ベースであっさりスープの「昔ながらの中華そば」スタイル。客人がくるとラーメンの出前でもてなすというほどの「ラーメン王国」。一方、