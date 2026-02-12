家電量販店大手のノジマは2026年度に新卒で入社する社員の初任給を、最高で40万円に引き上げると発表しました。ノジマは2026年度に入社する新卒社員の給与改定を発表しました。改定後の初任給は一般入社の場合、これまでよりも2万7000円高い34万4000円となります。さらに新たな制度を設け、ノジマでのアルバイト経験が1年以上あり、卓越した成果や提案力を持つ学生には最高で40万円が支給されるということです。賞与の支給を年4回