元テレビ朝日社員の玉川徹氏が12日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。カーリング女子日本代表のメンタルケアに感銘を受けた。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）で、この日初戦を迎えるカーリング日本女子フォルティウスについて特集した。フォルティウスはチームのメンタルコーチにWBC侍ジャパン前ヘッドコーチ白井一幸氏を招き、白井氏が選手の集中力や心理管理を指導。選手に対し、過去を悔