広島は12日、宮崎・日南での春季1次キャンプを打ち上げた。横一線の競争を掲げて臨んだ日南での12日間を新井貴浩監督（49）は「いい動きをしている選手が多いなと思う」と振り返った。また、14日からの沖縄2次キャンプでもシビアな競争が続くと予告した。「沖縄で結果が伴っていなかったら、また宮崎のほうまで戻ってもらう選手も出てくると思う。結果と内容が伴っていなかったら。それは出るかもしれないし、出ないかもしれな