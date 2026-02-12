タレントの藤本美貴（40）が、家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ様子を見せ、話題になっている。【映像】藤本美貴の水着姿USJでの家族ショット（複数カット）2009年にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、6歳の次女と3人の子どもがいる藤本。2月7日にはYouTubeチャンネルで家族旅行でハワイを訪れた際の動画を投稿し、プールでの水着姿も披露。「ミキティ、ビジュアルが