夫婦漫才コンビ「東京太・ゆめ子」の東京太（あずま・きょうた、本名・菅谷利雄＝すがや・としお）さんが2日午後6時30分、肺がんのため亡くなった。82歳だった。一般社団法人漫才協会が12日、発表した。妻の東ゆめ子さんが25年6月5日に浅草演芸ホールで夫婦で高座を行った2週間後の同16日、心不全で81歳で亡くなっていた。東さん夫妻は76年に結婚し、93年にコンビを結成。10年には文化庁芸術祭大衆芸能部門で大賞を受賞している。