「透明すぎる女優」がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】「透明すぎて、目視できない」…確かに！「『透明過ぎて、目視できない女優』はジワジワくる笑」とその模様を紹介したのはSleep Deeplyさん（@SleepdeeplyGG）。そう、ご覧になったことのある方ならわかると思うが、Sleep Deeplyさんが目撃したのは動画シリーズ「クリエイターズ・ファイル」で演じている清純派女優・藤原采の等身大パネル。「透明すぎて目視できない