11日に八郎湖にワカサギ釣りに出かけ水路に転落した三種町に住む60代の男性は、いまも意識不明となっています。先に水路に落ちた人を助け出そうと近づいたところ、氷が割れて転落したということです。警察と消防によりますと、11日午後2時半ごろ、八郎湖の東部承水路で、秋田市に住む60代の男性が1人でワカサギ釣りをしていたところ、氷が割れて水中に転落しました。これを見た三種町に住む60代の男性が助け出そうと近づいた際、再