東京23区内において、空室リスクが低い可能性のあるエリアはどこなのでしょうか。不動産投資と収益物件の情報サイト『健美家』および『LIFULL HOME'S 不動産投資』を運営する健美家株式会社（東京都千代田区）が、このほど発表した「賃貸物件の借り手がすぐに見つかりそうな街ランキング」によると、マンション編は「氷川台」（掲載期間17日）、アパート編は「清澄白河」（掲載期間14日）がそれぞれ1位となりました。【ランキング