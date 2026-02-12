2026年2月5日から募集開始した個人向け国債・固定3年（第189回債）の金利は「1.39％」です。今回は、個人向け国債・固定3年を100万円購入した場合、半年後に受け取る利息はいくらになるのかを解説します。個人向け国債・固定3年を「金利1.39％」で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？個人向け国債・固定3年を100万円購入した場合の6カ月後の利息を計算してみましょう。【半年後にもらえる利息】・100万円×1.39％×