三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。毎年特徴あるチーム紹介をしている紀宝町チーム。今年は濱地啓祐コーチと上地悠太監督が漫才で紹介しました。濱地コーチ「（紀宝町は）カモメのまち」上地監督「モが多い」二人で「カメ」紀宝町はウミガメのまちとしてPRしています。濱地コーチ「あのね、おかんがね。応援している駅伝チームの名前を忘れたらしくて」上地