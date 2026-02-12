Åìµþ¥¿¥ï¡¼ÇØ¤Ë¿Î²¦Î©¤Á?¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î½÷²¦?¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»÷Ä»º»Ìé²Ã(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬?¾×·â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö´¨¤¤Ãæº£Æü¤â¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Ìë¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤òÇØ¸å¤Ë¤·¤¿Î¦¶¶¤Î¾å¤äÃó¼Ö¾ì¤Ç»£¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ÎÁ°¤ò¤Ï¤À¤±¤¿²¼Ãå»Ñ¤Ç¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¿Î²¦Î©¤Á¤Ç¥«¥á¥é¤ò¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¥Ý¡¼¥º¥«¥Ã¥³¤¤¤¤