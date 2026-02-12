サムスンは、日本未発売の『Samsung Galaxy Z TriFold』を日本で展示すると発表した。 『Samsung Galaxy Z TriFold』は2025年12月3日に発売された三つ折りの特徴を持つ製品だ。韓国やアメリカなどで発売されていたが、日本では未発売だった。今回はSamsung Galaxyのブランドショーケース「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）と「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）で展示を開始する。 展示は2月12日から既に