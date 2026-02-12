MLBが公開したバレンタインカード可愛すぎるドジャース・大谷翔平投手が“お披露目”された。11日（日本時間12日）、MLBが公式X（旧ツイッター）を更新。大谷ら4選手のバレンタインカードを公開した。紫のカードには大谷の名前と「so much」をかけた「i love u SHOOOO much」と記されたカードがある。大谷はドジャースのユニホームを着用し、満面の笑みを浮かべている。他にもエンゼルスのマイク・トラウト外野手、マリナー