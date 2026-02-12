TOHOシネマズは12日、劇場オープンから5年単位で周年を迎える劇場を対象に、3月から12月まで『アニバーサリーキャンペーン』を実施すると発表した。昨年初めて開催して好評だったことを受け、内容をパワーアップする。【画像】TOHOシネマズ『アニバーサリーキャンペーン』対象劇場でしか手に入らないシアターカード対象となるアニバーサリー劇場では、「TOHOシネマズデイ」が復活し、“トゥ（10）フォー（4）”の毎月14日は、