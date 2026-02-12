中道改革連合の代表選に出馬した、立憲民主党出身の階猛氏と小川淳也氏は12日、揃って会見し決意を語った。一方、両氏は、今後の選挙における比例順位について「平等」を強調した。出馬会見に臨んだ階氏は、「私の強みは逆境でも決して諦めないことだ。私たちの党は逆境のさなかにある。しかし、日本の民主主義のため、次の世代のために、中道の旗を高く掲げ前に進んでいかなくてはならない。私は、その先頭に立ち、いかなる風雪に