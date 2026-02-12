音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOの妻でタレントの松嶋尚美（54）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。小6の長女・空詩さん（らら／12）が手作りしたケーキを公開した。【写真】「センス良い〜」松嶋尚美が公開した、ケーキ作りをする長女＆長女手作りのケーキ松嶋は「ララはお友達と服部栄養専門学校にケーキ作り体験に行きました！」と報告。「『美味しい！』『これ売ってるお店やったら口コミ4.6はいく