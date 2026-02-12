フランス・プジョーの小型スポーツ用多目的車（SUV）「3008」に試乗した。8年ぶりの全面改良で、新開発のプラットフォーム（車台）「ステラ ミディアム」を使用した最初の車種になる。今年中には電気自動車（EV）も追加販売される予定だが、今回は昨年7月に販売が始まったハイブリッド車（HV）を体験した。日本カー・オブ・ザ・イヤーの「10ベストカー」に選ばれる「3008」は小型乗用車「308」をベースに開発されたSUVで、2009