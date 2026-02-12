スキーの女子モーグルでは、冨郄日向子選手（25）が涙の4位。12日夜は男子の堀島行真選手（28）が金メダルに挑みます。冨郄選手は、準決勝を3位で通過しこの決勝に挑みました。完成度の高いエアを見せますが、ターンで3位と4位のわずかな差が生まれました。2回のエアで得点を伸ばし、3位のラフォン選手と同点となります。しかし重要なターンの得点がわずか0.2ポイント高かったラフォン選手が銅メダル。冨郄選手