きょう12日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：25※五輪中継により放送時間が変更となる可能性あり）では、衝撃の迷作が大連発する『絵心ない芸人』2026を届ける。【写真】今年も開催！豪華メンバーで「絵心ない芸人」毎回衝撃作が続出し、大反響を巻き起こす『絵心ない芸人』2026。MCだけど、まったく絵心のない蛍原徹を筆頭に、前田健太（東北楽天ゴールデンイーグルス）、徳井義実（チュートリアル）