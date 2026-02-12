夫婦漫才コンビ「東京太・ゆめ子」で知られた漫才師、東京太（あずま・きょうた、本名・菅谷利雄＝すがや・としお）さんが２日、肺がんで死去した。８２歳だった。告別式は近親者で済ませた。栃木県出身。１９６１年に松鶴家千代若・千代菊に入門し、漫才コンビ「東京二・京太」などを経て９３年に妻のゆめ子さんと夫婦漫才コンビを結成した。寄席を拠点に活動し、栃木なまりの温かい語り口で、ゆめ子さんとのほのぼのした掛け