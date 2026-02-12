昨年9月に撮影された米連邦議会議事堂の写真/Daniel Becerril/Reuters via CNN Newsourceロンドン（CNN）専門家や実業家らへの調査に基づき、各国の公務員や政治家について認識される腐敗の度合いを計測する主要な国際指標において、米国が過去最悪の順位に転落したことが分かった。世界で最も強大な力を持つ民主主義国家である米国は昨年、汚職を監視するドイツの民間団体「トランスペアレンシー・インターナショナル」がまとめた