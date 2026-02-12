下着ブランドのモデルオーディションと偽り、女性の下着姿を撮影した疑いで男が逮捕されました。佐藤竜也容疑者（37）は2025年、東京・新宿区の貸しスタジオで下着ブランドのモデルオーディションと偽って、20代の女性2人の下着姿を撮影した疑いがもたれています。佐藤容疑者はセーラー服などのコスプレもさせていて、不審に思った女性が警視庁に相談し事件が発覚しました。調べに対し、「ビジネスの一環で下着の撮影を行っていた