ギタリストのChachamaruこと藤村幸宏（65）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。「急性網膜壊死（えし）」および「一過性脳虚血発作」と診断され、長期入院することを報告した。藤村は「たくさんの心配をおかけしてすみません。体調について少しお話ししておこうと思います」と書き出し、「1／31に左眼が殆ど見えなくなり、大学病院に受診したところ急性網膜壊死という病名で緊急入院となってしまいました」と報告。さらに「その