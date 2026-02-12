Metaが、一時的に表示を増やしたいトピックや減らしたいトピックをThreadsに伝えられるAI搭載機能「Dear Algo」を展開すると2026年2月11日に発表しました。まずはアメリカ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランドで提供が開始されます。Control Your Threads Feed With New Dear Algo Featurehttps://about.fb.com/news/2026/02/threads-dear-algo/MetaはThreadsにAIを活用した新機能「Dear Algo」を導入することを2026年2月