メキシコリーグのモンテレイは１２日、前巨人のオコエ瑠偉外野手の加入を発表した。オコエは関東第一から１５年ドラフト１位で楽天に入団。２２年オフの現役ドラフトで巨人に移籍すると、２４年は自己最多の６８試合に出場していた。昨年１１月に海外挑戦などを含めて本人の選択肢を広げるために、巨人と双方合意の下で自由契約となっていた。