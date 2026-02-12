関西演芸協会の新協会長人事が１１日、お笑いタレントの森脇健児によって暴露された。森脇はこの日、ラジオ大阪の冠番組「森脇健児のぶっとび水曜日」（水曜・後２時）の生放送前に、大阪・堂島のエルセラーンホールを訪問。同館で開催された「関西演芸協会まつり」を、番組パートナーで「―まつり」出演者でもある漫才コンビ「シンデレラエキスプレス」の渡辺裕薫（協会副会長）とともに番組で“独占取材”したと話した。協会