女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、警視庁は１２日、児童買春・ポルノ禁止法違反（提供など）の疑いで、昨夏の甲子園で準優勝した日大三高（東京都町田市）の硬式野球部の１７歳と１６歳の男子部員２人を書類送検したことが、捜査関係者への取材で分かった。動画は部員数十人が受け取り、拡散には十数人が関わったとみられる。捜査関係者によると、１７歳の部員の書類送検容疑は昨年３〜６月ごろ、知人の女子