【モデルプレス＝2026/02/12】ミスタードーナツでは、創業55周年を記念し、2026年2月18日（水）より「ショコラフレンチシリーズ」全3種を期間限定で発売する。【写真】ミスド×GODIVA、55周年記念ドーナツ登場◆ミスド55周年記念で「ショコラフレンチシリーズ」復活「ショコラフレンチシリーズ」は1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた人気商品。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地