福岡県内で11日夜遅く、飲酒運転をしたとして男2人が現行犯逮捕されました。11日午後11時50分すぎ、福岡県春日市白水ヶ丘で、車線をまたいで走る軽乗用車をパトロール中の警察官が発見し、停止を求めました。運転していた男の呼気からは基準値の6倍近いアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。 逮捕されたのは、福岡県那珂川市の自称会社員、木村勝洋容疑者（37）です。警察の調