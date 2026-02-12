アジア株米早期利下げ期待後退も米中休戦延長が支えに豪州株堅調 東京時間11:21現在 香港ハンセン指数 27099.65（-166.73-0.61%） 中国上海総合指数 4136.03（+4.04+0.10%） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5494.65（+140.16+2.62%） 豪ＡＳＸ２００指数 9074.90（+60.12+0.67%） アジア株は高安まちまち。 米早期利下げ観測は後退しているものの、期待は依然と