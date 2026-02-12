タレントでプロ雀士の岡田紗佳（31）とタレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜深2：17）に出演。現役高校生タレントでおひなさまこと長浜広奈（17）からの鋭い質問を受けた。【写真】ボディラインあらわな衣装でキャバ嬢デビューした森香澄この日は、長浜抱える悩みや、学校では教えてくれない“おひなさまがどうしても聞きたいこと”に