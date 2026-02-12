俳優の坂口涼太郎（35）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】クセメン俳優が個性的すぎる衣装で登場個性的な存在感で“クセメン俳優”と呼ばれる坂口が『徹子の部屋』に初出演する。今日の衣装もとても個性的で、黒柳徹子も興味津々。神戸市出身、一人っ子で両親の愛を一身に受けて育った坂口は、幼少の頃はアトピー性皮膚炎に悩まされていたが、9歳の時、ミュージカル『キャッツ