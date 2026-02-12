カーリング女子の１次リーグが１２日、始まる。日本女子として３大会連続のメダル獲得を目指すフォルティウスは初戦で強豪スウェーデンと対戦する。１１日に試合会場で初練習を行ったスキップの吉村紗也香は重要な一戦に向け、「必ずチャンスは来るので、そこでどれだけチームショットを決めきれるかが大事。より高い集中力を持っていきたい」と意気込んだ。初出場の吉村を支えるのは、２０１０年バンクーバー大会代表でリー