アメリカ議会下院は11日、トランプ大統領が課したカナダへの高関税に反対する決議案を可決しました。与党・共和党が多数を占める下院での可決に、トランプ氏は激怒しています。アメリカ議会下院は11日、トランプ大統領がカナダに課した関税措置に反対する決議案を可決しました。「国家非常事態」を理由にカナダに関税をかけることを無効にするもので、与党・共和党からも6人が賛成に回りました。与党・共和党が多数を占める下院で