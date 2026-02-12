仕事そっちのけで男性社員に媚びを売るぶりっ子社員。今回は、そんなぶりっ子社員が撃沈したエピソードをご紹介します。人事部に呼び出されて…「うちの職場にいるぶりっ子社員。イケメン男性社員にやたらとベタベタしていて、かなりあからさまな態度……。だけど、イケメン社員は迷惑そうな雰囲気でした。ある日、ぶりっ子社員は人事部に呼び出されていて。イケメン社員へのセクハラをやめるよう通告されていました。改善されない