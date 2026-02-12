日銀秋田支店は、今年の県内経済の見通しについて、世界的に需要が高まるAI 人工知能に関連する製品の県内での生産の動向が好影響を及ぼす可能性があるとの見方を示しました。日銀秋田支店は、月に1回程度、県内の景気の動向についての分析結果を公表しています。 最新の動向については、前の月と同じ「緩やかに回復している」との判断でしたが、生産の分野については、回復傾向にあると判断しています。AI 人工知能の情報処理