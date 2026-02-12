「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在で、東京応化工業が「売り予想数上昇」で５位となっている。 同社は９日の取引時間中、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１０．１％増の２６１０億円、経常利益は同９．２％増の５３８億円を見込む。前期に続き過去最高益の更新を計画するほか、前期の配当を２円増額した