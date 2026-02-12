・人工ダイヤ関連にＳ高相次ぐ、５５００億ドル対米投融資に関し赤沢経産相が渡米 ・イビデンが高く清水建が安い、ＭＳＣＩの定期入れ替えは高安まちまち ・オキサイド急騰で３０００円大台が視界に、ＡＩデータセンター関連で頭角現す ・ＦＵＪＩがＳ高カイ気配、アジアのロボットソリューション好調で２６年３月期業績予想を上方修正 ・ホンダが反落、今期最終利益予想据え置きで物足りなさを意識 ・資生