Jリーグは12日、J2・J3百年構想リーグWEST-B第1節・大分トリニータvs.レイラック滋賀FCの代替開催日が決定したことを発表した。同試合は8日にクラサスドーム大分で行われる予定だったが、降雪・積雪の影響で中止。代替開催日は25日で、18時30分キックオフとなる。第1節2月25日(水)大分 18:30 滋賀 [クラド]