[故障者情報]ヴァンフォーレ甲府は12日、MF林田滉也が右膝前十字靱帯不全損傷、右膝内側側副靱帯損傷、右母趾基節骨骨折と診断されたことを発表した。全治は未定となっている。林田は7日のJ2・J3百年構想リーグ第1節・福島ユナイテッドFC戦で負傷。2022年に関東学院大から加入し、昨季はリーグ戦27試合に出場した。