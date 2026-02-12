島根県隠岐諸島の宿泊、酒造、交通、観光事業者で構成する「島びらき実行委員会」は、3月1日（日）を隠岐諸島の島開きとしてPRするイベント「勝手に島びらき 2026」を実施する。 壇鏡の滝、乙女子海岸、赤ハゲ山など、離島らしいダイナミックな自然風景が魅力の隠岐諸島。 イベントは本土と隠岐を結ぶ高速船レインボージェットの今季初就航が3月1日であることにちなんだもので、「観光シーズンは4月から」とい