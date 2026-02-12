令和８年２月１１日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北日本と東日本の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱いため平年並か高く、１５日頃と１９日頃からはかなり高い所もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。西日本と沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。 ・２週目の予