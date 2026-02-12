ミラノ・コルティナ冬季五輪でレース中に転倒で韓国の選手と衝突した後、韓国の一部ネットユーザーから猛非難を受けたアメリカのショートトラック選手コリンヌ・ストッダードが、SNSで謝罪文を伝えた。【写真】米選手の転倒に巻き込まれた韓国選手、女優顔負けの美貌ストッダードは2月11日（日本時間）、インスタグラムのストーリー機能を通じて、韓国のショートトラック選手キム・ギルリと自国のチームメイトに向けた謝罪メッセー