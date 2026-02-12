ＳＢＩインシュアランスグループ [東証Ｇ] が2月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比43.8％増の105億円に拡大し、通期計画の117億円に対する進捗率は90.4％に達し、5年平均の78.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.8％減の11.2億円に落ち込む計算になる