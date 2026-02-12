日建工学 [東証Ｓ] が2月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の3億3700万円に伸び、通期計画の3億5000万円に対する進捗率は96.3％に達し、5年平均の70.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比90.1％減の1300万円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ