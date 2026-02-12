ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴ [東証Ｇ] が2月12日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比64.4％増の7.8億円に拡大し、26年12月期も前期比7.7％増の8.5億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を24円→28円(前の期は15円)に増額し、今期も前期比3円増の31円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1