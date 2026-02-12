12日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前営業日比45.01円（-0.08％）安の5万7605.53円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1076、値下がりは490、変わらずは23と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は211.25円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が51.14円、リクルート が46.93円、フジクラ が25.57円、ＴＤＫ が24.82円と並んだ。