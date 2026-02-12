12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数954、値下がり銘柄数455と、値上がりが優勢だった。 個別では住石ホールディングス、マイポックス、トーソー、津田駒工業、シキノハイテックがストップ高。ファンドクリエーショングループ、ＡＫＩＢＡホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、工藤建設、藤田エンジニアリング、三井住建道路、三東工業社な