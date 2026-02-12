12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数276、値下がり銘柄数282と、売り買いが拮抗した。 個別では窪田製薬ホールディングス、中村超硬、イーディーピーがストップ高。Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス、セカンドサイトアナリティカ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは一時ストップ高と値を飛ばした。ＳＡＡＦホールディングス、アールプランナー、